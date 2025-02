Ansaldo Energia e SSE Thermal realizzeranno una centrale a biocarburante all'avanguardia

(Teleborsa) - Un'innovativa turbina dialimenterà la centrale elettrica di nuova generazione diin Irlanda. L'azienda fornirà una turbina AE94.3A all'avanguardia, basata su esperienze collaudate sul campo, e il generatore associato. La centrale da(HVO, Hydrotreated vegetable oil), con potenziale futura conversione a idrogeno. Il biocarburante sarà prodotto dalla, in conformità con gli standard di sostenibilità dell'UE. Il biocarburante ha livelli di emissioni di CO2 estremamente più bassi rispetto ai combustibili convenzionali.La nuova centrale a ciclo semplice di Tarbert contribuirà alla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico a fronte della continua espansione della capacità di generazione da fonti rinnovabili dell'Irlanda e fornirà un supporto essenziale alla rete nei momenti di picco della domanda.La turbina AE94.3A ha dimostrato risultati eccellenti in termini di flessibilità operativa, affidabilità ed economicità, con"Siamo grati a SSE Thermal per la fiducia che ha riposto in Ansaldo Energia, che ancora una volta si dimostra partner affidabile e all'avanguardia nella sicurezza e nella transizione energetica", afferma. "L'aggiudicazione di questo nuovo progetto dimostra la capacità di Ansaldo Energia di offrire soluzioni a bassa emissione di CO2 per il mercato della generazione di energia. Le nostre, offrendo così ai clienti un'ampia scelta di soluzioni per decarbonizzare i loro impianti", afferma Federico Bonzani, Chief Technology Officer di Ansaldo Energia.