Pfizer conferma guidance dopo 2024 in crescita

Pfizer

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, ha chiuso ilconpari a 63,6 miliardi di dollari, in aumento di 4,1 miliardi di dollari, o il 7%, rispetto all'intero 2023, riflettendo un aumento operativo di 4,4 miliardi di dollari, o il 7%, parzialmente compensato da un impatto sfavorevole del cambio di valuta di 349 milioni di dollari, o circa l'1%. Escludendo i contributi di Comirnaty e Paxlovid (ovvero i prodotti Covid), i ricavi per l'intero anno sono cresciuti del 12% a livello operativo. L'EPS per l'intero anno 2024 è stato di 1,41 dollari e l'di 3,11 dollari (+69%). I ricavi e l'EPS del quarto trimestre hanno battuto le attese."Il 2024 è statoper Pfizer, in cui abbiamo rispettato o superato i nostri impegni strategici e finanziari, rafforzato la nostra azienda e, cosa più importante, raggiunto milioni di pazienti con i nostri medicinali e vaccini - ha detto il- Abbiamo fatto grandi progressi con l'esecuzione commerciale e ottenuto una crescita nel nostro portafoglio prodotti per l'intero anno 2024, inclusi 3,4 miliardi di dollari di fatturato dal nostro portafoglio Seagen legacy, nonché una solida crescita dalla famiglia Vyndaqel, Eliquis, Xtandi, Nurtec e diversi altri prodotti in tutte le categorie".Pfizer afferma di essere sulla buona strada per ottenere risparmi sui costi netti complessivi di circa 4,5 miliardi di euro entro la fine del 2025 dal programma di riallineamento dei costi in corso.finanziaria per l'intero anno 2025, inclusi ricavi in un intervallo da 61,0 a 64,0 miliardi di dollari ed EPS rettificato in un intervallo da 2,80 a 3,00 dollari.