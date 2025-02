Sparkle e Cyta firmano un accordo per l'approdo di BlueMed a Cipro

(Teleborsa) -, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, eprincipale fornitore di comunicazioni elettroniche integrate di Cipro, annunciano lanel Paese.è il nuovo cavo di Sparkle che collega l'Italia con la Francia, la Grecia e diversi Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Fa parte dei sistemi di cavi sottomarini Blue & Raman, realizzati in collaborazione con Google e altri operatori, che si estendono fino al Medio Oriente e a Mumbai, in India. Con quattro coppie di fibre e una capacità iniziale di oltre 25 Terabit al secondo (Tbps) per coppia, BlueMed offre connettività ad alta velocità e alte prestazioni lungo il suo percorso, supportando le crescenti esigenze e l'evoluzione digitale dei Paesi collegati.In base all'accordo, siglato a Dubai durante l'eventoSparkle realizzerà una diramazione di BlueMed verso la stazione di atterraggio di Cyta a Yeroskipos per fornire all'operatore cipriota connettività sul sistema di cavi sottomarini BlueMed, garantendo connettività diretta tra Cipro, la Grecia e altri Paesi del Mediterraneo.Una volta completato l'approdo,di soddisfare la crescente domanda di servizi Internet avanzati e contenuti digitali a Cipro, offrendo ai suoi clienti aziendali, istituzionali e residenziali connessioni ad alta velocità e un'esperienza di navigazione superiore grazie a un percorso completamente diversificato."Siamo molto soddisfatti di questo accordo con Cyta che conferma il nostro impegno comune per rafforzare la connettività nel Mediterraneo – ha dichiarato–. Con l'imminente approdo a Cipro aggiungiamo una tappa importante nel viaggio di BlueMed"."Questo accordo rafforza la nostra collaborazione di lunga data con Sparkle e amplifica il nostro ruolo strategico nella regione come hub di connettività nel Mediterraneo orientale – ha dichiarato–. Il collegamento di Cyta al BlueMed migliorerà ulteriormente l'ecosistema digitale di Cipro.-Ila Yeroskipos si aggiunge a quello già esistente tra Pentaskhinos e Chania (realizzato tramite il sistema di cavi sottomarini MedNautilus), portando una maggiore diversificazione alla rotta Cipro-Grecia.