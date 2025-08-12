Gruppo FS, RFI: 733 milioni di euro per manutenzione e rinnovo rete

(Teleborsa) -) ha aggiudicato una gara tramite Accordo Quadro del valore complessivo di oltre 733 milioni di euro per l’esecuzione di undei sistemi di comando e controllo nell’ambito del segnalamento ferroviario.L'affidamento dell’appalto rientra nel più ampio piano di investimenti di RFI per il potenziamento della rete attraverso azioni finalizzate a garantire una maggiore affidabilità dell’infrastruttura eha una durata di tre anni, si legge nella nota.La, suddivisa in 38 lotti, consentirà di massimizzare la copertura degli interventi su tutto il territorio nazionale.Leo.Nell’Accordo rientrano le attività propedeutiche ai piazzali ferroviari, funzionali al piano accelerato ERTMS, nonché all’upgrade tecnologico degli impianti di segnalamento della rete per il distanziamento, cabine e passaggi a livello.