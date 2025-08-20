UE, 3,6% delle persone con bisogni medici insoddisfatti. Situazione peggiore in Grecia

(Teleborsa) - Nel 2024, il 3,6% delle persone di età pari o superiore a 16 anni nell'UE che necessitavano di unao di un trattamento medico haper motivi finanziari, lunghe liste d'attesa o distanza dai fornitori di servizi sanitari. Lo rende noto l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).La percentuale più alta di persone con bisogni medici insoddisfatti è stata registrata in(21,9%), seguita da(12,4%) ed(11,2%). Al contrario, le percentuali più basse sono state registrate a Cipro (0,1%), Malta (0,5%) e Repubblica Ceca (0,6%).Lesono state maggiormente colpite: il 6,0% di loro ha segnalato bisogni medici insoddisfatti, rispetto al 3,2% di coloro che non sono a rischio. Le differenze maggiori tra i due gruppi sono state osservate in Grecia (12,7 punti percentuali), Romania (10,7 pp) e Lettonia (9,9 pp).