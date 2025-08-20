Milano 13:56
42.952 -0,16%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 13:56
9.234 +0,48%
Francoforte 13:56
24.341 -0,33%

UE, 3,6% delle persone con bisogni medici insoddisfatti. Situazione peggiore in Grecia

Economia
UE, 3,6% delle persone con bisogni medici insoddisfatti. Situazione peggiore in Grecia
(Teleborsa) - Nel 2024, il 3,6% delle persone di età pari o superiore a 16 anni nell'UE che necessitavano di una visita o di un trattamento medico ha dichiarato di non essere in grado di riceverli per motivi finanziari, lunghe liste d'attesa o distanza dai fornitori di servizi sanitari. Lo rende noto l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).

La percentuale più alta di persone con bisogni medici insoddisfatti è stata registrata in Grecia (21,9%), seguita da Finlandia (12,4%) ed Estonia (11,2%). Al contrario, le percentuali più basse sono state registrate a Cipro (0,1%), Malta (0,5%) e Repubblica Ceca (0,6%).

Le persone a rischio di povertà sono state maggiormente colpite: il 6,0% di loro ha segnalato bisogni medici insoddisfatti, rispetto al 3,2% di coloro che non sono a rischio. Le differenze maggiori tra i due gruppi sono state osservate in Grecia (12,7 punti percentuali), Romania (10,7 pp) e Lettonia (9,9 pp).

(Foto: © Vittaya Sinlapasart/ 123RF)
