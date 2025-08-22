UE, l'8,4% degli studenti universitari proviene dall'estero

(Teleborsa) - Nel 2023, 1,76 milioni diintraprendevano, pari all'8,4% del totale degli studenti. Lo rende noto l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).Tra i paesi dell'UE, ilregistrava ladi studenti stranieri tra gli studenti dell'istruzione terziaria (52,3%), seguito a distanza da Malta (29,6%) e Cipro (22,3%). Al contrario, Grecia (3,0%), Croazia (3,7%) e Spagna (4,3%) hanno registrato le quote più basse.In 20 paesi dell'UE, il gruppo più numeroso di studenti stranieri proveniva. Questa quota era più elevata in Slovacchia (91,3%), seguita da Slovenia (89,4%) e Croazia (89,0%).Gli studentirappresentavano il gruppo più numeroso di studenti stranieri in Irlanda (45,0%), Finlandia (43,3%), Germania (40,1%) e Italia (36%).In, oltre la metà (52,3%) degli studenti universitari provenienti dall'estero nel 2023 proveniva dall', che rappresentava anche il gruppo più numeroso di studenti stranieri in Portogallo (42,1%). In, la maggior parte degli studenti universitari stranieri (46,7%) proveniva dai Caraibi, dall'centrale e meridionale.