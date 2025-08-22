UE, l'8,4% degli studenti universitari proviene dall'estero

(Teleborsa) - Nel 2023, 1,76 milioni di studenti stranieri
intraprendevano studi universitari in tutta l'UE
, pari all'8,4% del totale degli studenti. Lo rende noto l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).
Tra i paesi dell'UE, il Lussemburgo
registrava la quota più elevata
di studenti stranieri tra gli studenti dell'istruzione terziaria (52,3%), seguito a distanza da Malta (29,6%) e Cipro (22,3%). Al contrario, Grecia (3,0%), Croazia (3,7%) e Spagna (4,3%) hanno registrato le quote più basse.
In 20 paesi dell'UE, il gruppo più numeroso di studenti stranieri proveniva da altre parti d'Europa
. Questa quota era più elevata in Slovacchia (91,3%), seguita da Slovenia (89,4%) e Croazia (89,0%).
Gli studenti provenienti dall'Asia
rappresentavano il gruppo più numeroso di studenti stranieri in Irlanda (45,0%), Finlandia (43,3%), Germania (40,1%) e Italia (36%).
In Francia
, oltre la metà (52,3%) degli studenti universitari provenienti dall'estero nel 2023 proveniva dall'Africa
, che rappresentava anche il gruppo più numeroso di studenti stranieri in Portogallo (42,1%). In Spagna
, la maggior parte degli studenti universitari stranieri (46,7%) proveniva dai Caraibi, dall'America
centrale e meridionale.