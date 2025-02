AcomeA, accordo per acquisire GAM Italia. Escluso team di vendita e distribuzione

GAM Investments

(Teleborsa) -, asset manager con presenza globale e quotato in Svizzera, ha firmato uncon AcomeA SGR, boutique di investimento indipendente caratterizzata da un approccio attivo ai fondi UCITS, alternativi e certificates, per la, che comprendono il fondo Clean Energy One, la gestione del fondo GAM Multi Asset Strategic Allocation (GAM MuSA), altri mandati e le Gestioni Patrimoniali.L'operazione prevedein AcomeA SGR, che include il team di gestione e il team Operations di GAM Italia che confluiranno in AcomeA SGR per proseguire le proprie attività sui mandati e fondi attualmente in essere. È escluso dall'acquisizione il team locale di vendita e distribuzione di GAM che rimane attivo come una succursale (branch) di GAM (Luxembourg).Per la società svizzera si tratta di un passo importante nella, rafforzando l'attenzione del proprio team locale verso il servizio ai clienti e la distribuzione. Questo approccio è in linea con la struttura operativa adottata da GAM Investments in altri mercati europei, come Spagna, Germania, Svezia e Francia.Per AcomeA SGR, invece, rappresenta l'occasione die delle expertise professionali.Per quanto riguarda la partnership distributiva,nel mercato italiano. Sul fronte dell'ampliamento dell'offerta, per AcomeA SGR rappresenta l'opportunità di ampliare fin da subito la gamma di strategie, soluzioni e strumenti messi a disposizione degli investitori italiani e, nel futuro, la possibilità di ampliare la collaborazione con un player di rilevanza globale.La transazione, di cui non sono stati divulgati i dettagli finanziari, è soggetta all'approvazione delle Autorità di Vigilanza italiane e la relativa