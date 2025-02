Anima, Melzi d'Eril: quota MPS è strategica. Tra fine febbraio e fine marzo atteso ok Authority OPA BPM

MPS

Anima

(Teleborsa) - La quota del 4% di"è strategica" per. Lo ha detto l', in conference call con gli analisti sui risultati 2024 Il Monte "è un, MPS è un partner strategico chiave, uno dei fondatori di questa società" e "ci aspettiamo chealla luce della performance della banca". La partecipazione, ha aggiunto il top manager, è in bilancio per "circa 340 milioni con un capital gain di circa 80 milioni".Il CEO, in merito all'OPA lanciata da Banco BPM, ha spiegato chema con "una". "Ci aspettiamo tutte le autorizzazioni regolatorie entro la fine di febbraio, quella Antitrust e Golden Power hanno già ottenuto il via libera", ha detto l'AD, aggiungendo che "l'approvazione e la pubblicazione del prospetto avverrà entro 5 giorni dall'ultima autorizzazione ottenuta. Nei giorni successivi il CdA di Anima si esprimerà con un proprio comunicato".