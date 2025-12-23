Anima, conferiti incarichi di revisione legale e rendicontazione di sostenibilità e approvate modifiche statutarie

Anima Holding

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria diha deliberato di conferire a Fortis Mazars l’incarico relativo alla prestazione di servizi diper gli esercizi 2026-2034 e a Deloitte e Touche l’incarico di attestazione di conformità dellaI soci hanno anche confermato la nomina diad. Il Consigliere resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero Cda, ovvero la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 2025.L'Assemblea, inoltre, ha nominatoPresidente del Collegio Sindacale eSindaco Supplente. Entrambe le nomine sono valide fino alla scadenza del mandato dell’intero Collegio Sindacale, ovvero la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 2025.In sede straordinaria, l’Assemblea ha approvato leall’articolo 10 (Assemblea – Rappresentante Designato) e all’articolo 13 (Consiglio di Amministrazione – Voto di Lista) dello Statuto Sociale, nei termini illustrati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea Straordinaria.