Anima, conferiti incarichi di revisione legale e rendicontazione di sostenibilità e approvate modifiche statutarie

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria di Anima Holding
ha deliberato di conferire a Fortis Mazars l’incarico relativo alla prestazione di servizi di revisione legale dei conti
per gli esercizi 2026-2034 e a Deloitte e Touche l’incarico di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità
.
I soci hanno anche confermato la nomina di Natale Schettini
ad amministratore non indipendente
. Il Consigliere resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero Cda, ovvero la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 2025.
L'Assemblea, inoltre, ha nominato Maurizio Tani
Presidente del Collegio Sindacale e Nicoletta Cogni
Sindaco Supplente. Entrambe le nomine sono valide fino alla scadenza del mandato dell’intero Collegio Sindacale, ovvero la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 2025.
In sede straordinaria, l’Assemblea ha approvato le proposte di modifica
all’articolo 10 (Assemblea – Rappresentante Designato) e all’articolo 13 (Consiglio di Amministrazione – Voto di Lista) dello Statuto Sociale, nei termini illustrati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea Straordinaria.