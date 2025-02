Decreto flussi 2025: click day il 5, 7 e 12 febbraio

(Teleborsa) - Il 5 febbraio prende il via il. Riguarderà gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali, tra gli altri per i settori edilizia, meccanica, autotrasporto merci per conto terzi, telecomunicazioni, cantieristica navale.Ilsarà la volta del click day per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali per il settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria e anche per le richieste di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale per i lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela.Dalpotranno essere trasmesse le domande per lavoratori subordinati stagionali per i settori agricolo e turistico-alberghiero.Inoltre, a decorrere dal 7 febbraio, al di fuori delle quote, sarà possibile inoltrare, solo per l'anno 2025, dentro un numero massimo di 10mila istanze, relative a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o di grandi anziani.Si potrà accedere al portale dedicato, https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm dalle ore 8.40 di ciascuna giornata di click day per le operazioni di accreditamento tramite SPID o CIE. Le istanze potranno poi essere trasmesse, a partire dalle ore 9.00, seguendo le indicazioni riportate nella home page del portale.Anche per ilgli interessati hanno avuto la possibilità di precompilare le domande. Sonoquelle correttamente inserite e complete al 100%, pronte per essere inviate nel corso dei click day: 57.812 sono relative al lavoro subordinato non stagionale (settori produttivi tra cui edilizia, meccanica,…); 61.432 riguardano il lavoro stagionale; 44.809 interessano il settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria, per cui sono previste le quote; 734 sono relative all'assistenza familiare e socio-sanitaria fuori quota, per cui sono previsti 10.000 ingressi. Decreto flussi 2025Ilprevede 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 730 ingressi per lavoro autonomo e 110mila ingressi per lavoro subordinato stagionale.