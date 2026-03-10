Banca Generali, gli analisti di Kepler Cheuvreux promuovono i dati di raccolta di febbraio

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux
ha valutato positivamente i risultati di raccolta
di Banca Generali
relativi al mese di febbraio
. Il broker francese ha confermato il rating "BUY
" e il target price
di 61,5 euro
per Banca Generali, a seguito della pubblicazione dei dati di raccolta di febbraio 2026. Secondo gli analisti, i flussi evidenziano un saldo netto positivo, sostanzialmente in linea con quello dello stesso periodo dell’anno precedente, ma caratterizzato da un miglioramento del mix.
In particolare, è stato rilevato un significativo incremento degli Asset under Investments
(+85% a 322 milioni di euro), attribuito alle buone performance dei fondi comuni e delle gestioni patrimoniali; il risparmio amministrato
è cresciuto del 77%, raggiungendo i 374 milioni di euro
. Kepler stima che le masse in gestione complessive della private bank abbiano superato i 115 miliardi di euro alla fine di febbraio.
Il broker segnala inoltre un aumento del 4% dei flussi netti dall’inizio dell’anno, pari a 1,16 miliardi di euro, mentre la raccolta netta in Asset Under Investment è cresciuta del 17% su base annua, raggiungendo i 384 milioni di euro. Gli analisti sottolineano l’importanza strategica
di lungo periodo delle iniziative avviate da Banca Generali nel 2025, ovvero l’acquisizione di Intermonte e l’accordo di insurbanking con Alleanza, ritenendo che tali operazioni possano generare benefici nei prossimi anni.