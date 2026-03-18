Acciaio: a febbraio +2,6% su base annua e +2,1% nei primi due mesi dell'anno

(Teleborsa) - Nel mese di febbraio la produzione di acciaio, attestata a 1,9 Milioni di tonnellate (M.t. nel seguito), ha proseguito la fase di ripresa segnando un incremento del 2,6% su febbraio 2025 (tasso in accelerazione rispetto al +1,5% rilevato a gennaio). Nei primi due mesi dell'anno le acciaierie nazionali hanno sfornato 3,6 M.t. di acciaio consolidando una crescita del 2,1% nel confronto annuo. Questi i dati sulla Produzione italiana di acciaio e laminati a caldo diffusi da Federacciai.



La produzione di laminati a caldo conferma il diverso andamento tra lunghi e piani: lunghi attestati a 1,1 M.t. mostrano a febbraio un aumento tendenziale del 5,0%, consolidando da gennaio, con 2,1 M.t., una crescita dell'8,6% sui primi due mesi del 2025; piani pari a 737 mila t. sono diminuiti del 7,4% nel confronto annuo, fermandosi nei primi due mesi dell'anno a 1,5 M.t. e segnando un calo del 4,4% su base annua.

Condividi

```