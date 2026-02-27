Moody’s rivede l'outlook di A2A: pesa l'incertezza del nuovo Decreto Energia

A2A

(Teleborsa) -ha modificato l'outlook dida "positivo" a "", confermando contestualmente il rating di lungo termine aLa decisione dell'agenzia di rating scaturisce dalla pubblicazione, avvenuta il 20 febbraio 2026, del cosiddettoda parte del Governo italiano. Il provvedimento, volto a contenere iper famiglie e imprese, introduce una serie di misure — tra cui tasse temporanee, rimborsi per i costi di CO2 e trasporti gas, e un incremento del 2% dell'aliquota IRAP per il biennio 2026-2027 — che impattano negativamente sulledel gruppo.Moody’s stima che il rapporto FFO/net debt di A2A si attesterà tra il 22% e il 25% nel periodo 2026-2028, rendendo improbabile il raggiungimento del target superiore (25%) necessario per un upgrade a Baa1. Nonostante ciò, la conferma del rating Baa2 riflette ladella società, che beneficia di un, di una gestione finanziaria equilibrata e di una posizione di rilievo come quarto produttore di energia in Italia.