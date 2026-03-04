Aeroporto di Bologna: 680 mila passeggeri a febbraio (+5,9%)

Aeroporto di Bologna

(Teleborsa) - Un altro mese di crescita per l‘. A febbraio, infatti, idel Marconi hanno raggiunto quota, con un incremento del 5,9% sullo stesso mese del 2025. È il miglior febbraio di sempre nella storia dello scalo emiliano. Nel dettaglio, i passeggeri su voli nazionali sono stati 157.291, in crescita del 2,9% sul 2025, mentre i passeggeri su voli internazionali sono stati 523.762, in aumento del 6,9% sul 2025.sono stati, in crescita del 3,9% sul 2025, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.493 tonnellate, in aumento dello 0,8%., con 31.327 passeggeri, è stato il giorno più "volato" del mese.Ledi febbraio 2026 sono state: Catania, Tirana e Barcellona ai primi tre posti. Nella "top ten" del mese troviamo quindi: Madrid, Parigi CDG, Palermo, Istanbul, Bucarest, Londra Heathrow ed Amsterdam.Nei primi due mesi dell’anno i passeggeri complessivi del Marconi sono stati, in aumento del 5,0% sullo stesso periodo del 2025. I movimenti del bimestre sono stati 10.114, in crescita del 2,6% sul periodo corrispondente del 2025. Le merci trasportate per via aerea nei primi due mesi del 2025 sono state 6.752 tonnellate, in lieve calo (-0,2%) sul 2025.