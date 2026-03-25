Fincantieri, utile record di 117 milioni di euro nel 2025. Nuovi contratti fino al 2037

(Teleborsa) - Fincantieri , colosso italiano della cantieristica navale e della difesa, ha chiuso il 2025 con un risultato d'esercizio positivo per 117 milioni di euro, il più alto nella storia di Fincantieri, più che quadruplicato rispetto al dato di fine 2024 (positivo per 27 milioni), e un risultato netto di pertinenza della Capogruppo positivo per 123 milioni (positivo per 33 milioni nel 2024).



Il risultato riflette il positivo andamento del business, con ricavi in aumento del 13,1% a circa 9,2 miliardi, una crescita dell'EBITDA del 33,9% a 681 milioni e un forte incremento dell'EBITDA margin al 7,4% (6,3% a fine 2024), frutto sia dell'incremento dei volumi sia delle iniziative di efficienza operativa intraprese dal Gruppo nel solco del Piano industriale 2023-2027.



Sul fronte commerciale, il 2025 è stato caratterizzato da un volume significativo di nuovi ordini, che si attestano a 20,3 miliardi, in ulteriore crescita del 32,4% rispetto al valore record registrato nel 2024 (15,4 miliardi), spinti in particolare dal segmento Shipbuilding (+42,0% rispetto al 2024). Il book-to-bill (ordini/ricavi) nel 2025 è pari a 2,2x, a conferma della forte domanda registrata nei business core del Gruppo.



Al 31 dicembre 2025, il backlog si attesta a 41,1 miliardi, in crescita del 32,7% rispetto al 31 dicembre 2024, con 97 navi in portafoglio e consegne previste fino al 2036 (2037 considerando l'ordine NCLH siglato a febbraio 2026). Il soft backlog si attesta a 22,1 miliardi, per un carico di lavoro complessivo record di euro 63,2 miliardi, pari a 6,9 volte i ricavi del 2025.



La Posizione finanziaria netta adjusted è a debito per 1.311 milioni di euro al termine dell'esercizio 2025 (1.872 milioni escludendo i crediti finanziari non correnti), rispetto a 1.668 milioni di fine 2024 (escludendo il beneficio temporaneo derivante dall'aumento di capitale completato a luglio 2024 e i crediti finanziari non correnti pari a euro 94 milioni). Il rapporto di indebitamento (Posizione finanziaria netta/EBITDA) è pari a 2,7x (1,9x rispetto alla Posizione finanziaria netta adjusted), in ulteriore miglioramento rispetto alla guidance per il 2025 fornita nel corso del Capital Markets Day di febbraio 2026, pari a 2,8x (2,0x rispetto alla Posizione finanziaria netta adjusted).



Confermati i target comunicati in occasione del Capital Markets Day del 12 febbraio 2026: ricavi a 9,2-9,3 miliardi; EBITDA a circa 700 milioni con EBITDA margin a circa 7,5%; utile netto superiore al dato del 2025; rapporto PFN adjusted/EBITDA a circa 2,0x (1,3x includendo l'aumento di capitale completato a febbraio 2026).

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