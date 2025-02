Eurozona, indici PMI: lieve aumento della produzione all'inizio del 2025

(Teleborsa) - A, l', segnando il primo mese di espansione da agosto dello scorso anno, con un tasso di incremento complessivo solo marginale. Un sostenuto, ma più lieve, calo del flusso totale dei nuovi ordini implica la fragilità di questa nuova espansione, ottenuto principalmente alla finalizzazione degli ordini inevasi. Lo rivela l'indagine sulle aspettative dei direttori acquisto delle imprese, condotta daL'nella Zona Euro si è attestato a 51,3 punti a gennaio, risultando appena inferiore alla stima preliminare di 51,4, oltre che in diminuzione rispetto ai 51,6 precedenti, ma resta al di sopra della soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque fra crescita e recessione.Nello stesso periodo ilsi è attestato a 50,2 punti, in miglioramento rispetto ai 49,6 del mese precedente, uguale ai 50,2 preliminari.Per quanto riguarda le economie più importanti dell'Area Euro, l'vede scendere il PMI dei servizi a 50,4 punti da 50,7 punti precedenti, sotto il preliminare (50,5). Lavede crescere il PMI servizi a 52,5 punti da 51,2, uguale al preliminare. Laregistra un calo a 48,2 punti, sotto la stima preliminare di 48,9, dai 49,3 punti del mese precedente."Il lento tasso di crescita del settore terziario, evidente per tutto l'anno scorso, è continuato all'inizio del 2025 - ha commentato- Guardandolo con ottimismo, la crescita dello scorso anno delle aziende dei servizi ha giocato un ruolo cruciale nel mantenere in espansione l'economia dell'eurozona. La debole ma lievemente accelerata espansione dei nuovi ordini e degli organici fa sperare in un lieve rinvigorimento del settore in questo primo trimestre dell'anno".