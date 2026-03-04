Eurozona PMI, accelera la crescita del settore privato a febbraio grazie all’aumento della domanda

(Teleborsa) - La, come segnalano i dati raccolti dall’indagine, grazie all’che ha spinto al rialzo il livello di attività. Quest’ultimo rialzo estende l’attuale fase di. Le aziende vedono il: le aspettative registrate sono infattistate. Tuttavia, le commesse inevase sono di nuovo diminuite nonostante l’occupazione siarimasta invariata, segnalando un’eccedenza della capacità operativa.In merito alle, i dati dell’indagine di febbraio hanno segnalato il. I prezzi di vendita sono saliti al secondo livello più alto in un anno.Dopo le relative destagionalizzazioni, l’, che consiste in una media ponderata dell’Indice HCOB PMI della Produzione Manifatturiera e dell’Indice HCOB PMI dell’Attività Terziaria, è, posizionandosi ada 51,3 di gennaio. I dati settoriali rivelano un’, conin crescita a tassi più rapidi.Dai dati delledal PMI Composito,hanno riportato una crescita dell’attività economica. Laha registrato un’economia virtualmente stagnante. La, la più grande economia dell’eurozona, è stato il motore della crescita di metà primo trimestre, registrando l’espansione maggiore degli ultimi quattro mesi.hanno indicato espansioni forti, anche se la prima ha rallentato e la seconda ha accelerato. La, che negli ultimi anni è spesso stata la nazione con l’espansione più rapida, ha registrato il più debole incremento dell’attività da maggio 2025.A febbraio l’da 51,6 di gennaio e registra un’della produzione dall’inizio dell’anno. Il tasso di espansione è stato tuttavia appena inferiorealla media d’indagine. A metà del primo trimestre, la domanda di servizi dell’eurozona è migliorata, continuando il. I nuovi ordini esteri sono però diminuiti, prestazione che si ripete da giugno 2023. Il settore dei servizi dell’eurozona ha indicato a febbraio lo smaltimento degli ordini inevasi, ad un tasso però rallentato fino a divenire marginale ed il più debole in tre mesi. In quest’ultima indagine l’, estendendo la sequenza attuale di creazione occupazionale a poco più di cinque anni. Le assunzioni sono state tuttavia limitate ed hanno indicato la crescita minore in cinque mesi, in un clima di fiducia lievemente al ribasso. A febbraio è continuata a prevalere una. I tassi di inflazione dei prezzi di acquisto sono rimasti invariati da gennaio, mese in cui hanno registrato un. I prezzi di vendita del terziario sono aumentati, anche se ad un tasso lievemente più debole del mese precedente.“A febbraio il settore terziario non ha mostrato una prestazione particolarmente buona, ma lo slancio di crescita, se comparato al mese precedente, è aumentato lievemente. Altriincludono il leggero rialzo dei nuovi ordini e l’ottimismo sull’attività economica futura. E tuttavia, il fatto che la crescita resti complessivamente attenuata si evince, tra le altre cose, dallaemersa dalle aziende più o meno negli ultimi due mesi". Lo ha detto, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, commentando i dati PMI.. I costi affrontati a febbraio dal settore terziario sono saliti rapidamente ancora una volta: come ragioni principali vengono citate le maggiori pressioni salariali ma anche l’aumento dei costi energetici e dei trasporti. Dal punto di vista della BCE, il calo delle pressioni inflazionistiche sui prezzi di vendita è una notizia positiva, ma non sono emerse tendenze chiare nei mesi recenti".Nel complesso, ha aggiunto de la Rubia, "neli servizi dell’eurozona potrebbero avereil tasso di espansione dell’ultimo trimestre 2025"."Nei prossimi mesi, lapotrebbe divenire ladell’eurozona", ha concluso, precisando che "In Germania ci sono segnali crescenti che le spese aggiuntive sullee sullastanno avendo un positivo impatto economico, che potrebbe inoltre coinvolgere altre nazioni dell’eurozona.”