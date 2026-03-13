Eurozona, a gennaio produzione industriale in frenata oltre le attese

(Teleborsa) - Scivola contro le attese la produzione industriale dell'Eurozona a gennaio. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), l'output ha registrato un calo dell'1,5% su base mensile rispetto al -0,6% di dicembre. Il dato si confronta con il +0,6% atteso dal mercato.



Su base annua la produzione è diminuita dell'1,2% contro il +2,2% del mese precedente e il +1,4% atteso dagli analisti.



Per quanto riguarda l'Europa dei 27, su base mensile si è registrato una flessione pari all'1,6% dopo il -0,1% di dicembre, mentre su anno la produzione ha registrato un calo dello 0,6% dopo il +2,3% di dicembre.



(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)

