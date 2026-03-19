Eurozona, produzione nelle costruzioni torna in calo a gennaio

(Teleborsa) - A gennaio 2026, rispetto a dicembre 2025, la produzione destagionalizzata nel settore delle costruzioni è diminuita dello 0,1% nell'area dell'euro e dello 0,9% nell'UE, secondo le stime di Eurostat. A dicembre 2025, la produzione nel settore delle costruzioni era cresciuta dello 0,7% nell'area dell'euro e dell'1,0% nell'UE.



A gennaio 2026, rispetto a gennaio 2025, la produzione nel settore delle costruzioni è diminuita dell'1,9% nell'area dell'euro e del 2,0% nell'UE.

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