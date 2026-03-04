Milano 11:51
Eurozona, prezzi produzione accelerano a gennaio

Economia, Macroeconomia
Eurozona, prezzi produzione accelerano a gennaio
(Teleborsa) - Accelerano i prezzi alla produzione della Zona Euro. Nel mese di gennaio, il dato ha registrato un aumento dello 0,7% su base mensile, oltre le attese (+0,2%), dopo il -0,3% del mese precedente.

Secondo l'Ufficio di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), il dato registra un decremento su base annuale del 2,1%, rispetto al -2,0% di dicembre, a fronte del -2,7% atteso.

I prezzi nell'intera Unione Europea (EU27) segnano un aumento dello 0,8% su base congiunturale e un calo dell'1,9% tendenziale.

(Foto: Clayton Cardinalli su Unsplash)
