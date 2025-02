Intesa Sanpaolo, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha aumentato aper azione (+7%) ilsu, confermando la raccomandazione "" sul titolo all'indomani dei conti del 2024 . Gli analisti parlano di risultati del quarto trimestre del 2024 leggermente migliori delle attese principalmente per commissioni e CoR.Alla luce delle indicazioni emerse durante la call, il broker ha rivisto le stime di utile 2025 del +2% principalmente per riflettere una più forte dinamica delle commissioni da investimento. Stime 2026 +6% riflettendo anche un NII più resiliente (sebbene ancora atteso in calo YoY). Per il 2025-26 viene stimato dunque che Intesa Sanpaolo siaConfermato il Buy, in quanto Equita vede Intesa Sanpaolo "per eccellere anche in un contesto di mercato con tassi meno favorevoli".Viene sottolineato che Intesa Sanpaolo continua a trattare a(2026 P/E adj. 7,9x, sostanzialmente in linea con la media di settore), considerando i) l'elevata redditività attesa (ROTE superiore al 19%) ii) l'eccellente qualità degli attivi e iii) unin grado di fornire elevata visibilità sulla delivery anche in condizioni di mercato meno favorevoli. Alla luce della remunerazione attraente e visibile (dividend yield al 9% + buyback), Intesa Sanpaolo "continua a rappresentare un profilo attraente dal punto di vista rischio/rendimento".