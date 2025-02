Confcommercio professioni, presentato Manifesto dei professionisti sull’intelligenza artificiale

(Teleborsa) - Presentato oggi, nella sede di, il primodi, una guida fondamentale per un utilizzo consapevole e strategico dell’IA nel proprio settore professionale."Quale migliore occasione se non quella della Settimana Nazionale dedicata alle discipline STEM per presentare il Manifesto dei professionisti di Confcommercio Professioni sull’Intelligenza Artificiale? Oggi, tutte le professioni, in misura crescente, si trovano a interagire con le discipline STEM utili a comprendere e governare i cambiamenti in atto – ha dichiarato ha dichiarato la Presidente di Confcommercio Professioni,–. L’Intelligenza Artificiale rappresenta una sfida e un’opportunità trasversale, che richiede un approccio consapevole e multidisciplinare. E’ necessario che nel processo di regolamentazione dell’intelligenza artificiale, sia riconosciuto il ruolo cruciale dei professionisti, considerandoli soggetti influenti nelle decisioni normative future".L’iniziativa nasce dalladi garantire un impiego dell’intelligenza artificiale che non svaluti il ruolo del professionista, ma che, al contrario, ne rafforzi lasul mercato. Il focus del manifesto non è l’I.A. (generativa) in senso generale, ma quelle applicazioni che cambiano in modo significativo il modus operandi del. La chiave di lettura è la comprensione della differenze fra, non tanto la separazione fra digitale e I.A. Il Manifesto si pone quindi l’obbiettivo di offrire un approccio strutturato per affrontare la rivoluzione digitale in atto. Con questo documento, le associazioni di professionisti aderenti a Confcommercio Professioni hanno voluto condividere la propria visione sull’I.A., sottolineando come le competenze e l’impegno di ogni professionista possano essere determinanti per lo sviluppo di un ecosistema tecnologico, sostenibile ed etico.I professionisti dovranno essere preparati a padroneggiare il digitale con spirito critico. A tal fine, il Manifesto individua trenecessarie ad ogni professionista:per acquisire competenze digitali avanzate;tra discipline per un utilizzo efficace dell’IA nei diversi ambiti professionali;per integrare l’IA nei processi lavorativi con trasparenza e qualità.Alladel Manifesto oltre alla Presidente di Confcommercio Professioni Anna Rita Fioroni e diversi rappresentanti delle associazioni aderenti alla Federazione, sono intervenuti il CEO di Kanso, Andrea Granelli, l’On. Walter Rizzetto, Presidente XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati, l’On. Marta Schifone , componente XI Commissione della Camera dei Deputati Lavoro pubblico e privato, Alessandra Gallone Consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca ed infine il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, On. Paola Frassinetti.