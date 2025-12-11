Professioni, Natali (Confprofessioni): "Attività più organizzate e maggiore presenza donne"

(Teleborsa) - La presentazione del, curato dall’Osservatorio di ConfprofessionI intitolato "Identità in transizione. Le professioni intellettuali tra mercati, algoritmi e territori" si è aperta con undel vicepremier e Ministro degli Esteri, nel quale definisce idel nostro Paese". "È per questo che ho voluto firmare con Confprofessioni una dichiarazione di intenti, da oggi lavoreremo ancora di più fianco a fianco, ha concluso."Le libere professioni sono un pilastro del nostro sistema economico e sociale,", ha dichiarato il Ministro del Lavoro, aggiungendo che il Rapporto "conferma la loro attrattività, pur tra cali di reddito, divari di genere e invecchiamento, sfide che il Governo affronta con riforme basate su ascolto, tutele e regole semplici. Tre sono i. Le aggregazioni sono il futuro delle professioni: più forza, più competenze più opportunità per i nostri giovani. Oggi serve integrare le competenze per rispondere alle sfide del lavoro. L’intelligenza artificiale è una leva da governare, ma le persone devono restare al centro, con standard etici e formazione continua a garanzia dell’equilibrio tra tecnologia e responsabilità. Così trasformiamo conoscenza in servizio, competenza in fiducia e responsabilità in coesione sociale".Il Rapporto di Confprofessioni fotografa un: le libere professioni italiane stanno infatti cambiando volto."I dati di Confprofessioni ci permettono di- ha sostenuto, sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze -, evidenziano crescita e, soprattutto, aggregazione. Il futuro però non aspetta, dobbiamo saperci adattare e governare le trasformazioni. Stiamo vivendo un. Possiamo cavalcarlo, ma occorre abbandonare vecchi schemi e adottare nuovi modelli operativi, capaci di rispondere anche alle sfide geopolitiche ed economiche. Una politica attenta al debito impone più spirito imprenditoriale e mette i professionisti di fronte alla sfida di crescere senza sostegni esterni. La capacità di affrontare il cambiamento dipende da ciascuno di noi".Per, presidente di Confprofessioni, il Rapporto dice che "il mercato spinge: crescono i professionisti datori di lavoro e arretrano gli individuali, un segnale inequivocabile della direzione che stiamo prendendo", con punte del 40% nel Nord Ovest.si conferma il, i dazi colpiscono le professioni economico-finanziarie e tecniche, mentre la: l’intelligenza artificiale è ormai diffusa, con il 58,2% dei professionisti che la utilizza frequentemente, tra entusiasmo e cautela."Dopo la contrazione della fase pandemica, le. La ripresa è trainata soprattutto dai settori che hanno beneficiato degli investimenti pubblici e dalle attività più strutturate - ha evidenziato, direttore scientifico dell’Osservatorio delle libere professioni -, mentre permangono".(responsabile professioni PD) definisce il Rapporto "una guida essenziale in un contesto segnato dalle '4 D'. Innovazione e IA vanno regolamentate e accompagnate da formazione continua. L’invecchiamento del settore può frenare il cambiamento, rendendo necessario favorire l’ingresso dei giovani nelle professioni".Secondo(M5s), "Le '4 D' generano forte preoccupazione per i professionisti: il digitale e l’IA aumentano la pressione sulla loro attività intellettuale, mentre le fragilità economiche europee aggravano le difficoltà del settore. Da qui la richiesta di tutele normative più incisive".(FdI) ha rimarcato che "le transizioni digitali e tecnologiche stanno cambiando profondamente il mercato del lavoro, creando un forte divario tra le competenze richieste dalle imprese e quelle disponibili".(FI) ha giudicato "strategico il ruolo dei professionisti in una fase di grandi trasformazioni, evidenziando le sfide di demografia, dazi, digitale e debito. Occorre sostenere la competitività del settore con formazione, apertura ai mercati esteri, norme trasparenti sulla digitalizzazione e politiche fiscali responsabili" .Nel 2024, iin Italia eranoe al 27,1% del lavoro autonomo. Il Paese si conferma tra quelli europei con la maggiore diffusione di, segno di un sistema produttivo fondato sul capitale umano e su servizi ad alta qualificazione. Dopo la crisi pandemica il settore è tornato a espandersi (+0,8% tra 2022-23, +1,3% tra 2023-24, +8% in dieci anni), pur restandoA sostenere la crescita sono soprattutto i, mentre le attività individuali si riducono. Sul fronte geografico,che dal 2014 avanza del 17,7%, superando Centro (+11,3%) e Nord Est (+3,8%), con un Nord Ovest sostanzialmente stabile.Lale mostra un’economia in trasformazione:(48,3%) e quelle(17,6%), ma aumentano fortemente edilizia (+54,4% dal 2019) e comparto culturale (+21,1%). Le professioni ad alta qualificazione rappresentano il 56,7% del totale, quelle tecniche il 32,5%.Il quadro demografico evidenzia. Le professioniste salgono a 510 mila (37%, +19,9% in dieci anni), più istruite ma ancora poco presenti nei settori tecnico-finanziari. Sul piano economico, il reddito medio raggiunge 44.213 euro (+18,6% dal 2010), ma il potere d’acquisto cala del 5,4%. Resta marcata la forbice di genere: 54.480 euro per gli uomini, 29.051 per le donne.Il Rapporto inserisce queste dinamiche nelle. L’invecchiamento e il peso del debito richiedono scelte prudenti; i dazi USA impattano sui professionisti legati all’export; l’innovazione accelera, con oltre metà della categoria che usa regolarmente l’intelligenza artificiale per testi, norme e documenti, integrandola sempre più nei processi quotidiani. Una diffusione rapida che evidenzia anche la richiesta di nuove capacità e regole più definite.: redditi reali in flessione, forti distanze tra categorie — dagli attuari oltre 106 mila euro agli iscritti alla Gestione Separata con redditi reali in calo — e un’età media crescente che rende urgente favorire l’ingresso delle nuove generazioni.Il Rapporto è stato curato scientificamente da Tommaso Nannicini, con direzione dei lavori di Dario Dolce, coordinamento dati di Ludovica Zichichi e indicatori elaborati da Camilla Lombardi, Alessia Negrini e Giulia Palma.