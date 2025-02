Cultura, BPER ancora main partner di Arte Fiera

(Teleborsa) - Anche per la 48esima edizione,uno degli eventi fieristici internazionali più attesi e seguiti della stagione, che accoglierà i visitatori presso gli spazi di Bologna Fiere dal 7 al 9 febbraio.Dopo il successo dello scorso anno, l’edizione 2025 conferma ilun premio dedicato alla valorizzazione di tematiche femminili, che si inserisce nel percorso orientato all'inclusione e al contrasto della violenza di genere che la Banca ha intrapreso da tempo. Questi temi si coniugano naturalmente con il sostegno storico da parte di BPER alla cultura e all’arte, quali veicoli fondamentali per la crescita dei territori e l'inclusione sociale.La G, offrendole ulteriore visibilità anche dopo la conclusione di Arte Fiera.Responsabile Servizio Brand &Marketing Communication Cultural Heritage e Corporate Collection di BPER, ha dichiarato: “Siamo felici di confermarci main partner di questa manifestazione, che promuove temi e valori a cui teniamo in modo particolare: Arte Fiera, infatti, diffonde arte e cultura, offre visibilità a opere di prestigio e ad autori di talento, in uno scenario che richiamal’attenzione di un pubblico sempre numeroso e appassionato. Con il Premio istituito da BPER, inoltre, abbiamo anche l’opportunità di portare al centro dell’attenzione temi sociali di grande attualità, attraverso il prezioso lavoro degli artisti che concorrono”.I clienti BPER, "presentando qualsiasi carta di pagamento della Banca, hanno la possibilità di acquistare i biglietti presso le casse con uno, si legge nella nota.