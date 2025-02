DeepSeek, Pechino: difenderemo con forza le imprese cinesi

(Teleborsa) - Il portavoce del ministero degli Esteri cineseha dichiarato che la"difenderà fermamente i diritti legittimi delle imprese cinesi". Il portavoce ha risposto così ad una domanda durante una conferenza stampa in merito alle notizie secondo le quali, Giappone, Italia, Australia, India e altri paesi hanno vietato o limitato l'uso del modello di linguaggio cinese basato sull'Intelligenza artificiale"Vorrei sottolineare che il governo cinese attribuisce grande importanza alla protezione dellae della sicurezza dei dati in conformità alla", ha aggiunto Guo. "Non ha mai richiesto né richiederà a imprese o privati di raccogliere o conservare dati in maniera illecita", ha affermato il portavoce."La Cina – ha quindi sottolineato il portavoce – si oppone costantemente all'estensione del concetto di sicurezza nazionale e alla politicizzazione delle questioni economiche, commerciali e tecnologiche. Allo stesso tempo, la Cina s'impegnerà a difendere fermamente idelle imprese cinesi".