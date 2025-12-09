Cauti i mercati asiatici, focus su Fed e obiettivi di crescita di Pechino

Tokyo

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di, con ilche sale dello 0,14%; sulla stessa linea, in flessione, che scende rispetto alla vigilia dello 0,43%.Cauti i mercati asiatici mentre si avvicina la decisione dellasui tassi di interesse. Intanto, laha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, come ampiamente previsto, ma ha avvertito sui crescenti rischi al rialzo per l'inflazione e ha dichiarato che continuerà a fare tutto il necessario per raggiungere la stabilità dei prezzi.Focus dei mercati anche su Pechino e sul Politburo del Partito Comunista che, secondo quanto riferiscono i media cinesi, si è impegnato a continuare ad ampliare ilall'economia. Probabile la conferma dell'del prodotto interno lordo del 5% anche per il 2026.In ribasso(-1,25%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo(-0,28%).Poco sotto la parità(-0,43%); sulla stessa linea, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,44%.La giornata dell'8 dicembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,18%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,05%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,06%.Il rendimento dell'tratta 1,97%, mentre il rendimento delè pari 1,86%.