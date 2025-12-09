Milano 12:25
Cauti i mercati asiatici, focus su Fed e obiettivi di crescita di Pechino

Finanza
(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che sale dello 0,14%; sulla stessa linea, in flessione Shenzhen, che scende rispetto alla vigilia dello 0,43%.

Cauti i mercati asiatici mentre si avvicina la decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse. Intanto, la RBA australiana ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, come ampiamente previsto, ma ha avvertito sui crescenti rischi al rialzo per l'inflazione e ha dichiarato che continuerà a fare tutto il necessario per raggiungere la stabilità dei prezzi.

Focus dei mercati anche su Pechino e sul Politburo del Partito Comunista che, secondo quanto riferiscono i media cinesi, si è impegnato a continuare ad ampliare il sostegno fiscale all'economia. Probabile la conferma dell'obiettivo di crescita annuale del prodotto interno lordo del 5% anche per il 2026.

In ribasso Hong Kong (-1,25%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo Seul (-0,28%).

Poco sotto la parità Mumbai (-0,43%); sulla stessa linea, sotto la parità Sydney, che mostra un calo dello 0,44%.

La giornata dell'8 dicembre si presenta piatta per l'euro contro la valuta nipponica, che mostra un esiguo +0,18%. Giornata fiacca per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile +0,05%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro il dollaro hongkonghese, che sta facendo un moderato +0,06%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 1,97%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,86%.
