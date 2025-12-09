Cauti i mercati asiatici, focus su Fed e obiettivi di crescita di Pechino

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Tokyo
, con il Nikkei 225
che sale dello 0,14%; sulla stessa linea, in flessione Shenzhen
, che scende rispetto alla vigilia dello 0,43%.
Cauti i mercati asiatici mentre si avvicina la decisione della Federal Reserve
sui tassi di interesse. Intanto, la RBA australiana
ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, come ampiamente previsto, ma ha avvertito sui crescenti rischi al rialzo per l'inflazione e ha dichiarato che continuerà a fare tutto il necessario per raggiungere la stabilità dei prezzi.
Focus dei mercati anche su Pechino e sul Politburo del Partito Comunista che, secondo quanto riferiscono i media cinesi, si è impegnato a continuare ad ampliare il sostegno fiscale
all'economia. Probabile la conferma dell'obiettivo di crescita annuale
del prodotto interno lordo del 5% anche per il 2026.
In ribasso Hong Kong
(-1,25%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo Seul
(-0,28%).
Poco sotto la parità Mumbai
(-0,43%); sulla stessa linea, sotto la parità Sydney
, che mostra un calo dello 0,44%.
La giornata dell'8 dicembre si presenta piatta per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra un esiguo +0,18%. Giornata fiacca per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile +0,05%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro il dollaro hongkonghese
, che sta facendo un moderato +0,06%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 1,97%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,86%.