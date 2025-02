Cpi, Italia non firma dichiarazione congiunta contro le sanzioni Usa

(Teleborsa) - L'non ha firmato lache afferma che ledeglialla(Cpi) aumentano il rischio di "impunità". Il documento è stato firmato da 79 paesi membri dell'Onu tra cui anche Germania, Francia, Spagna e Gran Bretagna e critica le sanzioni Usa all'organismo internazionale, sostenendo che "comprometterebbero gravemente tutte le situazioni attualmente sotto inchiesta, poiché la Corte potrebbe dover chiudere i suoi uffici sul campo", oltre ad "aumentare il rischio di impunità per i crimini più gravi e minacciare di erodere lo stato di diritto internazionale".L'è stata avviata da Slovenia, Lussemburgo, Messico, Sierra Leone e Vanuatu ed è arrivata poco dopo che lehanno chiesto agli Stati Uniti di revocare le sanzioni alla Cpi. "Deploriamo profondamente le sanzioni individuali annunciate ieri contro il personale della Corte e chiediamo che questa misura venga revocata", ha dichiarato la portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umaniLa rappresentante speciale dell'Onu sull'indipendenza dei giudici,, ha aggiunto che "il ruolo della Corte penale internazionale è più cruciale che mai", perché il tribunale "è l'eredità dei processi di Norimberga, per non permettere mai che i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità restino impuniti".