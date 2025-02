Cripto asset, Giorgetti: sono tra le minacce più insidiose e pervasive

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia,, ha dichiarato che "oggi una tra le minacce più insidiose e pervasive arriva dal mercato deiche è in rapida espansione grazie alla interconnessione tra mondo finanziario e digitale che ha attratto gli appetiti delle criminalità". Parlando all'inaugurazione dell'anno di studi 2024/25 della Scuola di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza il ministro ha sottolineato che "lehanno reso tutto più fruibile e veloce, accrescendo la domanda di una nuova finanza digitale. Dobbiamo però essere consapevoli che se la domanda non viene soddisfatta dalle istituzioni ufficiali è inevitabile che sia intercettata dalle".- ha aggiunto - sono un'opportunità ma anche costituiscono alto rischio per ladel sistema e grazie all'anonimato e alla loro aterritorialità sono diventati anche un mezzo per riciclare denaro o sono usate da alcune nazioni come valuta alternativa per allentare o eludere le sanzioni che opprimono la loro economia".È quindi necessario, ha sottolineato, "trovare untra innovazione e regolamenti".