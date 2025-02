Da Milano a Napoli: il 14 febbraio si celebra l’amore nell’arte nei Musei di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Scoprire le collezioni permanenti e le mostre di ciascuna sede ed anche speciali visite guidatecon questa finalità che celebra l'amore per l'arte e nell'arte, lepolo museale dinella giornata dipromozione dell’ingresso 2x1 per tutta la giornata.venerdì 14 febbraio alle ore 17.30 si terrà la visita guidataIn occasione di San Valentino, un romantico percorso a tappe nelle sale museali dedicate alle collezioni permanenti da seguire in coppia, ma anche da soli o con gli amici, per scoprire aneddoti e curiosità incentrati sul tema dell’amore, tra tradizioni e mitiche passioni.Sarà possibile visitare la mostrarocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento, realizzata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in partnership con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, a cura di Marco Carminati, Fernando Mazzocca, Alessandro Morandotti e Paola Zatti. L’esposizione, dedicata alla città da sempre luogo di innovazione in ambito artistico, è organizzata in sezioni tematiche e cronologiche e presenta opere di artisti straordinari che hanno lasciato il loro segno nel capoluogo lombardo, tra cui Leonardo da Vinci, Giovanni Battista Tiepolo, Francesco Hayez, Giovanni Segantini e Lucio Fontana.Inoltre, è possibile ammirare lo straordinario dipinto di Robert Ryman, Surface Veil IV, proveniente dalla Collezione Luigi e Peppino Agrati, che arricchisce il percorso espositivo dedicato alla collezione d’arte moderna e contemporanea del Gruppo Intesa Sanpaolo.Alle Gallerie d’Italia di Napoli alle ore 12:00 e alle 16:00 si terrà la visita guidataun itinerario tematico dedicato alle donne amate. Si affronterà, attraverso le opere d’arte, il tema dell’amore nel suo senso più romantico e sensuale. Protagonista dell’itinerario è innanzitutto Lady Hamilton, che sarà possibile conoscere attraverso i numerosi ritratti esposti nella mostra temporanea. Ma sarà anche l’occasione per paragonarla alle figure mitologiche di Elena e di Tisbe. .Visitabile la mostradedicata alla poliedrica personalità di Sir Hamilton e al ruolo da lui ricoperto insieme alla moglie Emma nella Napoli del Settecento. L’esposizione, curata da Francesco Leone e Fernando Mazzocca, ha il sostegno dell’Ambasciata d’Italia nel Regno Unito nonché il supporto dell’Ambasciata Britannica a Roma.Prosegue fino al 4 maggio la mostra, a cura di Luca Massimo Barbero,Triple Elvis. Nel percorso espositivo si può percepire l’evoluzione dell’artista americano negli anni Sessanta e nei primissimi anni Settanta attraverso tre importanti cicli grafici ineditamente esposti insieme: Marilyn, Mao Tse-Tung e Electric Chairs.Alle Gla più importante retrospettiva del fotografo americano. L’esposizione, curata da Brian Wallis, presenta per la prima volta riunite le serie fotografiche più significative degli ultimi vent’anni di Mitch Epstein in cui esplora i conflitti tra la società americana e la natura selvaggia nel contesto del cambiamento climatico globale.Venerdì 14 febbraio alle ore 17:00 e alle 18:00 si terrà la visita guidata: una visita speciale tra le collezioni permanenti alla scoperta delle emozioni nell'arte. Un viaggio attraverso le sale del Piano Nobile e dell'Archivio Publifoto, dove pennello e obiettivo fotografico ritraggono le questioni amorose che hanno segnato la storia dei loro protagonisti, celebrando l'universalità di un sentimento che sfida lo scorrere del tempo.lle ore 17:00 si terrà la visita guidataUna passeggiata d’arte alla scoperta degli amori di Palazzo Leoni Montanari: sculture, affreschi e decorazioni svelano intrighi amorosi e passioni che abitano la barocca dimora della nobile famiglia vicentina.In occasione di San Valentino,o, propone per tutta la giornata la speciale promozione dell’ingresso 2x1. Inoltre, alle ore 17:00 è prevista la visita guidata A Casa Bruschi con amore, pensata per tutti gli appassionati amanti dell’arte e dell’antiquariato. Un viaggio alla scoperta dellaneddoti, segreti e curiosita.