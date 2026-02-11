Milano 13:14
46.448 -0,76%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:14
10.433 +0,77%
Francoforte 13:14
24.964 -0,09%

Piazza Affari: scambi negativi per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso creditizio, che presenta una flessione del 2,46% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Intesa Sanpaolo rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Allo stato attuale lo scenario di breve dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,005 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,828. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,182.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
