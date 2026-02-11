Piazza Affari: scambi negativi per Intesa Sanpaolo

colosso creditizio

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,46% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Allo stato attuale lo scenario di breve dell'rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,005 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,828. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,182.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)