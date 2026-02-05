Grenke Italia, nuova linea di credito da 150 milioni per crescere

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, realtà attiva nel noleggio operativo di beni strumentali per per imprese, ha concliuso con successo unaper un volume complessivo di, nell'ambito dellaOltre alla collaborazione nello sviluppo del nuovo business nel settore del leasing, la partnership si estende anche al rifinanziamento.dell’operazione edi cui fanno parte anche. Il finanziamento èdi Grenke AG quotata alla Borsa di Francoforte."Si tratta di un nuovo passo significativo nella strategia di rifinanziamento di Grenke, che ci darà ancora più forza e flessibilità nel supportare gli investimenti delle PMI", spiega, country manager di Grenke Italia.