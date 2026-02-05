Grenke Italia, nuova linea di credito da 150 milioni per crescere

(Teleborsa) - Grenke Italia
, realtà attiva nel noleggio operativo di beni strumentali per per imprese, ha concliuso con successo una nuova linea di credito revolving sindacata (RCF)
per un volume complessivo di 150 milioni di euro
, nell'ambito della cooperazione strategica con Intesa Sanpaolo
.
Oltre alla collaborazione nello sviluppo del nuovo business nel settore del leasing, la partnership si estende anche al rifinanziamento. Intesa Sanpaolo è Coordinatore e Bookrunner
dell’operazione e capofila del consorzio bancario
di cui fanno parte anche Banco BPM, BBVA (Milano) e Cassa di Risparmio di Asti
. Il finanziamento è garantito da una fideiussione
di Grenke AG quotata alla Borsa di Francoforte.
"Si tratta di un nuovo passo significativo nella strategia di rifinanziamento di Grenke, che ci darà ancora più forza e flessibilità nel supportare gli investimenti delle PMI", spiega Aurelio Agnusdei
, country manager di Grenke Italia.