Milano
14:15
46.537
-0,35%
Nasdaq
23-feb
24.709
-1,21%
Dow Jones
23-feb
48.804
-1,66%
Londra
14:15
10.681
-0,03%
Francoforte
14:15
24.959
-0,13%
Martedì 24 Febbraio 2026, ore 14.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: andamento negativo per Intesa Sanpaolo
Piazza Affari: andamento negativo per Intesa Sanpaolo
Migliori e peggiori
,
In breve
24 febbraio 2026 - 12.30
Pressione sul
colosso creditizio
, che tratta con una perdita del 2,52%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Intesa Sanpaolo
Piazza Affari: scambi negativi per Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo, S&P migliora l'outlook da "stabile" a "positivo"
Fideuram - ISPB raggiunge il 100% di REYL Intesa Sanpaolo
Titoli e Indici
Intesa Sanpaolo
-2,34%
Altre notizie
Piazza Affari: andamento negativo per Amplifon
Piazza Affari: andamento negativo per A2A
Piazza Affari: andamento negativo per DiaSorin
Piazza Affari: andamento negativo per DiaSorin
Piazza Affari: andamento negativo per Fincantieri
Piazza Affari: andamento negativo per Nexi
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto