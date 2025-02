Satispay, Assoutenti: bene precisazioni azienda, ma commissioni vengono confermate

(Teleborsa) - "Bene peri chiarimenti forniti oggi dain merito alle commissioni a carico degli esercenti che scatteranno dal prossimo 7 aprile, notizia che era stata commentata ieri dalla stessa associazione dei consumatori e che oggi l’azienda conferma". Si legge nella nota inviata da Assoutenti.per aver fornito chiarimenti in merito alle novità in arrivo sui pagamenti digitali, ma dobbiamo sottolineare come– afferma il– Il nostro allarme riguardava infatti leche, come noto, vengono scaricate sugli utenti finali attraverso un incremento dei prezzi al dettaglio"."Apprezziamo lo sforzo messo in atto da Satispay per migliorare i servizi in favore dei propri clienti, incentivare i pagamenti digitali e introdurre nuove opportunità per i consumatori, mai sulle transazioni digitali che scoraggiano i pagamenti cashless e rappresentano un costo per il settore del commercio e, quindi, per i consumatori", conclude Melluso.