Epta si rafforza in Spagna con l'acquisizione di SET Refrigeracion

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nella refrigerazione commerciale, ha, azienda con sede a Siviglia specializzata nell'installazione e servizi post-vendita di impianti di refrigerazione commerciale e climatizzazione. Non sono stati forniti i dettagli finanziari dell'operazione.L'operazione, con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2025, segna un'e nel potenziamento della rete di assistenza post-vendita. SET Refrigeración è partner di lunga data di Epta Iberia SAU."L'acquisizione di SET Refrigeración rappresenta un ulteriore passo strategico verso la nostra crescita in Spagna, che rafforzerà la nostra capacità di offrire assistenza e ci permetterà di garantire un supporto tecnico ancora migliore - afferma l'- La diversificazione geografica è un pilastro della nostra strategia, così come il consolidamento della nostra leadership nella refrigerazione commerciale. L'esperienza del team di SET ci consentirà di ampliare l'offerta e garantire soluzioni ancora più innovative, affidabili ed efficienti per i nostri clienti".