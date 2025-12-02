Milano
Martedì 2 Dicembre 2025, ore 12.09
Disoccupazione Spagna in novembre
02 dicembre 2025 - 09.15
Spagna,
Disoccupazione in novembre pari a -18,8K unità
, in calo rispetto al precedente 22,1K unità (la previsione era -12,4K unità).
