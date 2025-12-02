Milano 11:53
43.502 +0,56%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:53
9.736 +0,34%
Francoforte 11:52
23.748 +0,67%

Disoccupazione Spagna in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Disoccupazione Spagna in novembre
Spagna, Disoccupazione in novembre pari a -18,8K unità, in calo rispetto al precedente 22,1K unità (la previsione era -12,4K unità).
Condividi
```