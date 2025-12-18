LU-VE si rafforza nei data center del Nord Europa con un nuovo ordine da 7,45 milioni

LU-VE Group

(Teleborsa) -consolida il proprio posizionamento nel settore deinelgrazie a un nuovo contratto acquisito dal cluster, per un valore complessivo di 81,6 milioni di corone svedesi, pari a circa. L’operazione conferma il ruolo del Gruppo come fornitore di riferimento di soluzioni di raffreddamento ad alta efficienza e sostenibilità.L’ordine riflette la forteproveniente dal comparto dei data center, oltre che dai settori deled, e rafforza il posizionamento di LU-VE Nordics come attore chiave nella fornitura di tecnologie avanzate di cooling in mercati strategici del Nord Europa.Nel dettaglio, il contratto riguarda la fornitura di numerosi, destinati a un primario operatore svedese di data center, particolarmente orientato alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica. Le soluzioni VXX3 WetWall sono progettate per garantire elevate prestazioni di raffreddamento con un ridotto impatto ambientale, rispondendo alle esigenze di infrastrutture digitali sempre più energivore.Commentando l’operazione,, Managing Director di LU-VE Nordics, ha sottolineato che "l’ordine nel settore dei data center e il livello complessivo degli ordini acquisiti dimostrano la fiducia che i clienti ripongono nella tecnologia, nelle competenze ingegneristiche e nelle persone di LU-VE Nordics", evidenziando inoltre la centralità delle attività nordiche nella strategia internazionale del Gruppo.L’acquisizione del nuovo contratto rafforza ulteriormente la presenza di LU-VE Group nel segmento, considerato uno dei principali driver di crescita strutturale legati alla digitalizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture cloud in Europa.