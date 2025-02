Trump firma i dazi su acciaio e alluminio anche europei. In vigore dal 12 marzo

(Teleborsa) - Donald Trump ha firmato i decreti che impongono ie saranno in vigore dal 12 marzo prossimo."Ho stabilito che le importazioni di articoli in acciaio da questi Paesi minacciano di compromettere la sicurezza nazionale e ho deciso che è necessario porre fine a questi accordi a partire dal 12 marzo 2025", ha affermato Trump nell'ordine esecutivo. Il presidente ha emesso un ordine esecutivo separato relativo alle importazioni di alluminio.L'inquilino della Casa Bianca ha detto che non ci sono eccezioni o esenzioni quando ha firmato i dazi su acciaio e alluminio. "", ha detto. "E' una cosa importante, fare l'America di nuovo ricca", ha aggiunto.Donald Trump ha fatto sapere che sta valutando un'"per il raro surplus commerciale con il Paese alleato", dopo una telefonata con il primo ministro australiano Anthony Albanese. Uno dei motivi, ha spiegato, è il surplus commerciale degli Stati Uniti con il Paese alleato. "È uno dei pochi Paesi in cui lo abbiamo. E ho detto che è qualcosa a cui daremo grande considerazione", ha spiegato il Tycoon.Il, ha affermato che i dazi annunciati dagli Stati Uniti sono "totalmente ingiustificati" poiché l'acciaio e l'alluminio canadesi sostengono le principali industrie statunitensi, tra cui quelle della difesa, della cantieristica navale, dell'energia e l'automobilistica.Anche laha giudicato "ingiustificati" i dazi da parte degli Stati Uniti su acciaio e alluminio e, in un comunicato, ha avvisato che "reagirà per proteggere gli interessi di imprese, lavoratori e consumatori europei".