2i Rete Gas, nel 2024 utile netto adjusted a 229 milioni (+26,3%)

(Teleborsa) - I risultati consolidati al 31 dicembre 2024 dimostrano, al netto delle componenti contabili che trovano diretta contropartita nei costi e di poste straordinarie, ammontano a 895,3 milioni di euro (815,0 milioni di euro nel 2023).I Costi operativi adjusted del 2024 ammontano a 268,5 milioni di euro e non includono poste straordinarie pari a 10,1 milioni di euro per il progetto di quotazione in borsa avviato e interrotto nell’anno e per gli impegni derivanti dalla sottoscrizione dell’accordo per la cessione delle quote dagli azionisti F2i SGR e Finavias a Italgas.Il EBITDA adjusted ) ammonta a 626,9 milioni di euro, in aumento di 80,6 milioni di euro (+14,8%) rispetto all’esercizio 2023.Il(EBIT adjusted) ammonta a 389,4 milioni di euro, in aumento di 71,7 milioni di euro (+22,6%) rispetto all’esercizio 2023. Ilammonta a 229,0 milioni di euro, aumento di 47,7 milioni di euro (+26,3%) rispetto all’esercizio 2023 dovuto alla migliore marginalità operativa, alla riduzione degli oneri finanziari netti nonostante l’incremento delle imposte di esercizio. Il Risultato netto, che include le poste straordinarie, è pari a 222,3 milioni di euro.La, che include anche le passività finanziarie per l’applicazione dell’IFRS16 (22,9 milioni di euro), passa da 3.255,3 milioni di euro del 2023 a 3.195,7 milioni di euro al 31 dicembre 2024 (-1,8%).