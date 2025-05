Emak, utile primo trimestre sale a 11,2 milioni di euro. RIcavi +13%

Emak

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei settori dell'outdoor power equipment, delle pompe e del water jetting, ha chiuso ilconpari a 192,3 milioni di euro, rispetto a 170,1 milioni del pari periodo dello scorso esercizio, in aumento del 13,1%. Tale incremento deriva da una crescita organica delle vendite per il 13% e dall'effetto dei cambi di traduzione per lo 0,1%.L'ha raggiunto il valore di 26,5 milioni di euro (13,8% dei ricavi), rispetto a 21,8 milioni (12,8% dei ricavi) del 2024. Il dato ha beneficiato dell'incremento dei volumi di vendita mentre ha risentito del protrarsi dell'aumento dei costi di trasporto, a seguito delle tensioni geopolitiche nel Mar Rosso.L'è pari 11,2 milioni di euro, rispetto a 7,9 milioni nel pari periodo 2024. Il risultato del periodo ha beneficiato dei minori oneri finanziari in conseguenza della riduzione dei tassi di interesse di mercato e del minore livello dell'indebitamento lordo."Il primo trimestre dell'anno si è chiuso con dati in netto miglioramento rispetto allo scorso esercizio sia in termini di vendite che di marginalità - ha commentato l'- I risultati testimoniano l'apprezzamento da parte della nostra rete commerciale e la bontà della nostra strategia".Lasi attesta a 241,6 milioni di euro, rispetto a 231,5 milioni al 31 marzo 2024 e 209,9 milioni al 31 dicembre 2024. Il dato 2025 include 43,5 milioni derivanti dall'applicazione del principio contabile IFRS 16 (46,8 milioni a marzo 2024 e 44,2 milioni a dicembre 2024) e 4,5 milioni di debiti finanziari per l'acquisto delle residue quote di partecipazione di minoranza (5,9 milioni a marzo 2024 e 4,7 milioni a dicembre 2024).Per i prossimi mesi, Emak prevede il, seppur con ritmi più contenuti rispetto all'inizio dell'anno.