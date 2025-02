BIT 2025: turismo in crescita, ma destinazioni influenzate dal riscaldamento globale

(Teleborsa) - Nel 2025 è prevista una crescita tra il 3% e il 5%, i viaggi saranno ancora più esperienziali, tematici e personalizzati, anche grazie ad AI e Realtà Aumentata. Si allarga la stagionalità nel mediterraneo e cresce ilestivo nel Nord Europa, anche come conseguenza del cambiamento climatico In Italia in primo piano l’indotto di Milano-Cortina, stimato tra 2,3 e i 3 miliardi di euro.Si è conclusa, una delle più importanti manifestazioni europee dedicate al turismo, che quest’anno ha inaugurato un nuovo format più lineare ed esteso, grazie alla nuova location di, che ha ospitato circaprovenienti da, visitati dai buyer di tutto il mondo, provenienti daCome ogni anno BIT è anche l’occasione per osservare da vicino ie per analizzare i risultati dell’anno appena trascorso, che rivelano unSecondo i dati delinfatti, nel 2024 l’Europa ha registratorispetto al 2023), sostenuti da una forte domanda intraregionale.Il 2024 è stato anche il primo anno caratterizzato da una reale allungamento delle stagioni per evitare i mesi estivi più caldi (che nell’anno appena passato sono stati effettivamente i più caldi mai registrati). Il trend sembra perdurare anche per il 2025, con una crescita del turismo primaverile e delle destinazioni nord europee per il periodo estivo, anche all’insegna del, ovvero il turismo dedicato all’osservazione di fenomeni astronomici, come le eclissi e l’aurora boreale (che resta comunque particolarmente attraente soprattutto in inverno).Per quanto riguarda, un dato particolarmente interessante è lache, per il 2024, è stata calcolata da Confindustria inSi evolve anche ile, sempre più legato non solo allo star bene a 360 gradi, ma anche alla ricerca di una lAltra novità interessante che si prevede continuerà a crescere nel 2025 sonoin grado di stimolare tutti i sensi in modo innovativo, anche con il supporto della. Un esempio di queste esperienze sono io iper amplificare la percezione sensoriale, ma anche i locali e leprogettate per offrireIn crescita anche la richiesta di, che secondo la maggior parte dei viaggiatori sono un’occasione perIn parallelo trova nuove forme anche il. Il nostro Paese in particolare dovrebbe vedere una crescita dell’attenzione per gli, trainato dal percorso preparatorio alle: tre differenti studi delle università La Sapienza, Bocconi e Ca’ Foscari stimano che questi appuntamenti forniranno un contributo importante all’complessivo dell’evento olimpico,di euro. Secondo Deloitte invece, sonocon unaper il solo soggiorno.Tra le tendenze ormai consolidate invece troviamo il, che rimane protagonista nel nostro Paese; a Milano in particolare,diventata la strada del lusso più cara al mondo, superando la Fifth Avenue di New York. Nell'estate del 2024, secondo uno studio di Regione Lombardia i visitatori alto-spendenti hanno speso in mediaal giorno, musei e trasporti.Trasversale ai diversi stili di viaggio, si consolida e si rafforza lache secondo Euromonitor International, vedrà una evoluzione sempre più radicale grazie al, che consentirà di gestire le esigenze dei turisti in maniera sempre più semplice, approfondita ed automatica.