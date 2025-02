Dl Milleproroghe: iniziato in commissione al Senato voto su emendamenti

(Teleborsa) - Dopo l'accordo raggiunto ieri in Commissione affari costituzionali del Senato tra maggioranza e opposizione sono iniziate da poco leSi attende l'arrivo della riformulazione dell'emendamento dei relatori ritirato ieri sera, che dovrebbe riscrivere la riapertura della rottamazione quater per i decaduti mentre dovrebbe essere esclusa la proroga per il concordato biennale. La commissione dovrebbe chiudere entro oggi il voto, dal momento che il testo è atteso domani in Aula.Per, pur favorevole alla rottamazione, la "priorità" è "l'abbassamento dell'Irpef dal 35 al 33% e l'allargamento della soglia fino a 60mila euro". Nel frattempo si continua a parlare dialla vigilia del consiglio federale della Lega dedicato alla pace fiscale, ha ribadito che il partito è "pronto a formalizzare una proposta dettagliata" da condividere con gli alleati "come da programma elettorale".Tra i temi delle proposte del Pd c'erano "liste d'attesa, carenza personale medico, abbandono scolastico, povertà educativa, disabilità" ha spiegatotutte misure bocciate. "L'unica proposta che la maggioranza ha avanzato dopo settimane di incertezza – ha detto– è una che continua a strizzare l'occhio a chi non adempie a doveri di contribuzione fiscale".Ilsecondo un calcolo del Sole 24 Ore, a fine 2024 ammonta a, un valore che statisticamente è pari a. In testa alla classifica nazionaleA palazzo Madama ieri isono cominciati poco prima di pranzo, alle 12. Ma la discussione è partita subito in salita. Intanto perché doveva ancora arrivare il ministro Ciriani. Poi, alla seconda convocazione alle 12.40, perché le opposizioni hanno fatto muro. Pd e Avs hanno ribadito il punto di vista della sera prima: o l'emendamento viene rimosso, oppure si vota tutto. Le proposte di modifica da vagliare sarebbero oltre un migliaio. Allora ci si è dati appuntamento alle 14, ma nel frattempo c'è stata una riunione informale tra ministro, maggioranza e minoranza nell'ufficio del presidente della prima commissione, Balboni. Difficile la mediazione, e come risultato un nulla di fatto e un'ulteriore proroga stavolta a dopo i lavori d'Aula.Il governo si è, poi, impegnato a fornire "i, come hanno dichiarato. Informazioni arrivate dalla bocca delanche se le opposizioni avevano richiesto il contributo del viceministro all'Economia e alle Finanze, Maurizio Leo. Dopo quasi tre ore di trattative vis à vis, intesa raggiunta: appuntamento alle 8.30 di oggi per cominciare a votare, con l'obiettivo di "chiudere il provvedimento", come ha dichiarato il presidente di commissione Balboni. Intanto, sul decreto incombe laper allora dovrà essere approvato da entrambe le Camere (al Senato è ancora in prima lettura).