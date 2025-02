Federdistribuzione: pieno sostegno a "svolta anti-burocrazia" in Ue

(Teleborsa) -, pubblicato oggi sulla stampa nazionale in cui si parla di una “svolta anti-burocrazia” a livello europeo, in un quadro di conferma degli obiettivi di sostenibilità, per rafforzare la competitività dell’Ue e permettere una crescita sostenibile alle sue imprese".L’obiettivo dichiarato di una riduzione degli oneri amministrativi, è un impegno concreto che potrà dare una boccata d’ossigeno dopo l’intenso sforzo normativo degli ultimi anni", si legge nella nota."All’alleggerimento dellaui tempi di attuazione che consenta alle imprese di adeguarsi alle nuove normative, complesse sia nell’interpretazione che nella realizzazione. Tra le tante, ricordiamo la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)"Federdistribuzione valuta positivamente iannunciati nelle ultime settimane e confermati oggi nel programma di lavoro della Commissione europea. Condividendone pienamente gli obiettivi di competitività e semplificazione, è fondamentale permettere alle imprese di concentrarsi di nuovo sul “fare” con ricadute positive in termini di investimenti, innovazione e occupazione.In tal modo le imprese del retail moderno potranno continuare ad esprimere pienamente il loro potenziale,