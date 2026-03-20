Mobilità, Anief ricorre a giudice lavoro per includere anni precariato nel vincolo quinquennale

"Mobilità 2026-2027. ANIEF ricorre al giudice del lavoro per includere gli anni di precariato nel vincolo quinquennale della mobilità per i docenti di sostegno. L'iniziativa punta arichiedendo che gli anni di preruolo vengano calcolati al fine di raggiungere il. Questo perché, ai fini della carriera professionale,". Lo ha dichiarato"Partendo da questo assunto risulta dunque incomprensibile che ai docenti di sostegno, per raggiungere le cinque annualità richieste per il trasferimento da posto di sostegno a posto comune,. I requisiti prevedono infatti di essere docenti di ruolo su posto di sostegno con almeno 5 anni di servizio nella medesima tipologia di insegnamento. Il raggiungimento di tale soglia temporale può avvenire attraversoPer poter accedere alla tutela giurisdizionale risulta fondamentaleper l'inoltro della domanda di trasferimento. Gli aspiranti, fra l'altro, dovranno poi compilare l'apposito modello cartaceo ANIEF, richiedendo lo spostamento su posto curricolare. Si tratta dell'ennesima azione a tutela dei lavoratori, in quanto per ANIEF i diritti non sono un optional", conclude Portuesi.