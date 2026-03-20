Mobilità, Anief ricorre a giudice lavoro per includere anni precariato nel vincolo quinquennale

"Mobilità 2026-2027. ANIEF ricorre al giudice del lavoro per includere gli anni di precariato nel vincolo quinquennale della mobilità per i docenti di sostegno. L'iniziativa punta a tutelare i professionisti della scuola
richiedendo che gli anni di preruolo vengano calcolati al fine di raggiungere il quinquennio indispensabile per la presentazione della domanda di passaggio sul posto comune
. Questo perché, ai fini della carriera professionale, gli anni di precariato vanno considerati come quelli di ruolo
". Lo ha dichiarato Giovanni Portuesi, segretario generale Anief.
"Partendo da questo assunto risulta dunque incomprensibile che ai docenti di sostegno, per raggiungere le cinque annualità richieste per il trasferimento da posto di sostegno a posto comune, non venga riconosciuto anche il servizio svolto su posto di sostegno durante il precariato.L'adesione alla protesta legale è destinata a una specifica fascia di personale scolastico
. I requisiti prevedono infatti di essere docenti di ruolo su posto di sostegno con almeno 5 anni di servizio nella medesima tipologia di insegnamento. Il raggiungimento di tale soglia temporale può avvenire attraverso il conteggio del servizio svolto interamente da precari con l'adeguata specializzazione oppure l'unione del servizio prestato durante il precariato con quello di ruolo.
Per poter accedere alla tutela giurisdizionale risulta fondamentale rispettare le scadenze previste dal Ministero
per l'inoltro della domanda di trasferimento. Gli aspiranti, fra l'altro, dovranno poi compilare l'apposito modello cartaceo ANIEF, richiedendo lo spostamento su posto curricolare. Si tratta dell'ennesima azione a tutela dei lavoratori, in quanto per ANIEF i diritti non sono un optional", conclude Portuesi.
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