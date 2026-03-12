Milano 15:18
Avio, AD Ranzo: 2025 anno di forte consolidamento e svolta strategica
(Teleborsa) - Nel commentare i brillanti risultati registrati da Avio nel 2025 che hanno mostrato un livello record di portafoglio ordini e ricavi e un utile netto superiore alla Guidance, l'AD Giulio Ranzo ha dichiarato: “Il 2025 ha rappresentato per Avio un anno di forte consolidamento dei propri risultati e di importante svolta strategica".

E ha aggiunto: "Il successo delle missioni Vega C e il contributo determinante al programma Ariane 6 testimoniano l’affidabilità delle nostre tecnologie e il ruolo centrale di Avio nel sistema europeo dei lanciatori. Parallelamente, gli importanti accordi siglati nel settore della difesa, insieme all’aumento di capitale concluso con il pieno supporto del mercato, pongono basi solide per una nuova fase di crescita, in Europa e negli Stati Uniti, rafforzando il posizionamento strategico di Avio come attore di riferimento nello spazio e nella difesa”.
