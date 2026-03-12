Avio, AD Ranzo: 2025 anno di forte consolidamento e svolta strategica

(Teleborsa) - Nel commentare i brillanti risultati
registrati da Avio nel 2025 che hanno mostrato un livello record di portafoglio ordini e ricavi e un utile netto superiore alla Guidance, l'AD Giulio Ranzo
ha dichiarato: “Il 2025 ha rappresentato per Avio un anno di forte consolidamento
dei propri risultati e di importante svolta strategica
".
E ha aggiunto: "Il successo delle missioni Vega C
e il contributo determinante al programma Ariane 6
testimoniano l’affidabilità delle nostre tecnologie e il ruolo centrale di Avio nel sistema europeo dei lanciatori. Parallelamente, gli importanti accordi siglati nel settore della difesa
, insieme all’aumento di capitale concluso con il pieno supporto del mercato, pongono basi solide per una nuova fase di crescita, in Europa
e negli Stati Uniti
, rafforzando il posizionamento strategico di Avio come attore di riferimento
nello spazio e nella difesa”.