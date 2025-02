Mediobanca, Barclays incrementa target price e conferma Equal Weight

Barclays

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+5% dai precedenti 15,60 euro) il target price su, confermando la raccomandazione sul titolo a "".Gli analisti ricordano che il management ritiene che l'presentiche impediscono la creazione di valore per gli azionisti.Per l'anno prossimo, il management ha aumentato le previsioni per i ricavi a 4 miliardi di euro (3,8 miliardi di euro prima) e per l'utile netto a 1,4 miliardi di euro, e un payout in contanti del 100%. Barclays aumenta le stime per riflettere questa nuova previsione e(e una dinamica di volume leggermente migliore in Consumer Finance a supporto delle proiezioni NII).Inoltre,(lascia invariato l'anno corrente). Riflette la previsione del payout in contanti del 100% per l'anno prossimo (ma la distribuzione totale è invariata, poiché in precedenza si aspettava un buyback di circa 0,4 miliardi di euro che viene ora eliminata).