Milleproroghe: rottamazione cartelle, sugar tax e turn over Forze di Polizia al centro del dibattito

(Teleborsa) - Ilprocede il suo iter parlamentare, con ilprevisto per, qualora la Commissione Affari Costituzionali non riesca a concludere i lavori entro la serata di oggi. A riferirlo è il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che ha sottolineato l’impegno del governo nel confronto su numerosi emendamenti, compresi quelli proposti dall’opposizione.Tra le misure in discussione, spicca l’emendamento sulla rottamazione delle cartelle fiscali, che consentirebbe la riammissione alla definizione agevolata per i contribuenti precedentemente esclusi a causa del mancato rispetto dei pagamenti. "L’, ho parlato con il viceministro Leo", ha dichiarato, confermando l’attenzione del governo su questo tema.Per quanto riguarda lail Ministro ha chiarito che il suo rinvio non sarà incluso nel decreto Milleproroghe, ma verrà affrontato con un altro provvedimento nei prossimi mesi. "Voglio rassicurare sia i colleghi della Lega che quelli di Forza Italia e tutta la maggioranza: ile sarà trattato in una misura specifica", ha spiegato Ciriani.Un altro punto di discussione riguarda il turn over per le forze di polizia, oggetto di un emendamento a firma Gasparri. Ciriani ha assicurato che la copertura finanziaria è garantita per il 2025 e che il governo sta lavorando per estenderla agli anni successivi.Infine, lapresentato da Pd, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che proroga al 31 dicembre 2026 l'adeguamento antincendio per gli alberghi, una misura accolta favorevolmente per sostenere il settore dell’ospitalità. Il governo prosegue dunque il suo lavoro di mediazione e analisi, con l’obiettivo di portare in Aula un testo condiviso e il più possibile equilibrato.