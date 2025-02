UniCredit, Barclays incrementa target price e conferma Overweight

Barclays

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+7% dai precedenti 46,80 euro) ilsu, confermando lasul titolo a "". Gli analisti hanno aumentato le stime 2025-27 dell'1% in media; hanno anche aumentato le stime di distribuzione a 9,1 miliardi di euro sugli utili 2025 e 9,3 miliardi di euro sugli utili 2027, ipotizzando un pagamento di dividendi del 50% e un buyback più grande.Viene fatto notare che durante la call UniCredit ha spiegato cheanche se l'offerta di scambio suavrà successo, ovvero la distribuzione totale superiore a 9 miliardi di euro (50% di dividend payout su utili puliti e il resto in buyback) da pagare sugli utili 2025 sarà pagata in tutti gli scenari. "Questo è positivo dal nostro punto di vista, non solo perché l'obiettivo di distribuzione è stato aumentato rispetto a prima, ma anche perché riduce parte dell'incertezza connessa a M&A", si legge nella ricerca.Quindi, il DPS in euro sugli utili 2025 sarà preservato in ogni caso,di Banco BPM; inoltre, il buyback verrà effettuato per soddisfare l'obiettivo di distribuzione totale.Infine, UniCredit ha anche menzionato che, dopo unacome potrebbe essere, dovranno considerare cosa fare in termini di buyback, ma la tempistica della chiusura di Commerzbank potrebbe slittare al 2027, e a quel punto il potere di guadagno del gruppo/generazione di capitale potrebbe essere diverso, considerando il potenziale contributo di Banco BPM.