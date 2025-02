Cisco Systems in rally, risultati trimestre sopra attese

Cisco Systems

Dow Jones

Cisco

azienda produttrice di apparati di networking

(Teleborsa) - Allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dell'1,38%, grazie all'annuncio di risultati trimestrali superiori alle attese degli analisti.Nei tre mesi allo scorso 25 gennaio, il colosso delle infrastrutture di rete ha registrato ricavi in aumento del 9% a 14 miliardi di dollari, contro i 13,9 miliardi del consensus.Cisco ha, inoltre, migliorato l'outlook dei ricavi per l'intero esercizio dal range 55,3-56,3 alla forchetta 56-56,5 miliardi annunciata in precedenza. Per il trimestre in corso, la guidance è invece di 13,9-14,1 miliardi rispetto ai 13,9 miliardi stimati dagli analisti. .Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente, l'è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 65,69 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 61,91. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 69,47.