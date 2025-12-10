Wall Street cauta in attesa della Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,38%, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 6.841 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,16%); sulla stessa tendenza, sulla parità l'(-0,1%).L'attenzione degli investitori è rimasta concentrata sulla riunione della Federal Reserve che termina oggi con la decisione sui tassi di interesse. Secondo le previsioni degli analisti, un taglio al costo del denaro sembra ormai scontato, ma si guarda al percorso monetario che intraprenderà la banca centrale statunitense.In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,98%) e(-0,73%).Al top tra i(+1,14%),(+0,93%),(+0,82%) e(+0,69%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,66%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,86%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,81%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,30%.Tra i(+5,05%),(+3,78%),(+2,89%) e(+2,77%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,93%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,37%.