Wall Street cauta in attesa della Federal Reserve

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones
che lima lo 0,38%, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l'S&P-500
, fermandosi a 6.841 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100
(+0,16%); sulla stessa tendenza, sulla parità l'S&P 100
(-0,1%).
L'attenzione degli investitori è rimasta concentrata sulla riunione della Federal Reserve che termina oggi con la decisione sui tassi di interesse. Secondo le previsioni degli analisti, un taglio al costo del denaro sembra ormai scontato, ma si guarda al percorso monetario che intraprenderà la banca centrale statunitense.
In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto energia
. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti sanitario
(-0,98%) e beni industriali
(-0,73%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Goldman Sachs
(+1,14%), Procter & Gamble
(+0,93%), Cisco Systems
(+0,82%) e 3M
(+0,69%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su JP Morgan
, che ha terminato le contrattazioni a -4,66%.
Sotto pressione Boeing
, che accusa un calo del 2,86%.
Scivola Verizon Communication
, con un netto svantaggio del 2,81%.
In rosso Amgen
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,30%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, AppLovin
(+5,05%), Warner Bros Discovery
(+3,78%), MicroStrategy Incorporated
(+2,89%) e AirBnb
(+2,77%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su O'Reilly Automotive
, che ha chiuso a -3,93%.
Spicca la prestazione negativa di Marvell Technology
, che scende del 3,37%.