Federdistribuzione, lavorare nel retail: al via la prima Open Week di Noi Distribuzione

(Teleborsa) - Lepiù richieste dalle imprese delriguardano i servizi operativi. In particolare, il 29% riguarda la ricerca di addetti alle vendite, mentre il 12% gli specialisti nel settore alimentare e, a seguire, gli addetti alle vendite per i comparti del “fai da te” e arredamento (7%), i capireparto (6%), gli addetti al magazzino (5,9%) e gli addetti alle vendite nel segmento fashion (5,7%). Cresce inoltre la richiesta di nuovi ruoli professionali legati all’utilizzo di nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale. Queste sono le principali evidenze di una recente analisi condotta da, che da oltre sessant’anni riunisce e rappresenta in Italia le aziende della Distribuzione Moderna alimentare e non alimentare.Per facilitare l’incontro tra i giovani interessati a lavorare nel mondo del retail e le imprese del settore, è in programma dal 17 al 21 febbraio 2025 la prima “” di Noi Distribuzione. Durante questa settimana, in diverse città si svolgeranno incontri, testimonianze, career day e recruiting day, pensati per chi desidera conoscere le opportunità di lavoro nel settore, con un calendario consultabile sul sito NoiDistribuzione.it. La Open Week offre un'importante per i giovani di entrare in contatto con aziende che quotidianamente forniscono un servizio essenziale a milioni di persone, esplorando le possibilità di inserimento e crescita professionale. L'iniziativa è organizzata da, un progetto supportato dalle imprese associate a Federdistribuzione, con l’obiettivo di raccontare con una voce originale il settore e le storie di chi lo vive con passione ogni giorno.Secondo una ricerca a cura di Federdistribuzione e PwC Italia, ilimpiega oltre 440 mila lavoratori, con una forte stabilità lavorativa: i contratti a tempo indeterminato rappresentano l’86,5% del totale, un dato di 3 punti percentuali sopra la media nazionale, così come il tasso di occupazione femminile che nel settore è pari a 61,1%, sopra la media italiana del 42%. Se si guarda all’occupazione giovanile femminile, la percentuale di donne occupate sotto i 30 anni è pari al 19%, contro la media nazionale del 12%. L’apertura del lavoro ai giovani è un altro dei tratti distintivi del retail moderno: nonostante la quota di over 50 sia salita al 28%, in linea con l’andamento demografico del Paese, circa il 18% degli occupati del settore ha meno di 30 anni, mentre il 54% dei lavoratori ha tra i 30 e i 50 anni. La Distribuzione Moderna è un settore in continua crescita, che ha registrato un incremento di occupati del +3,9% tra il 2018 e il 2023 e che investe in innovazione, trainato da digitalizzazione e introduzione di nuove tecnologie, tenendo sempre al centro le persone."La prima Open Week di Noi Distribuzione è un’occasione importante per studenti e giovani che si affacciano al mondo del lavoro, affinché possano conoscere più da vicino le imprese del retail moderno – ha dichiarato, Presidente di Federdistribuzione –. Realtà che offrono molteplici opportunità di inserimento lavorativo dove l’esperienza concreta nei punti vendita è il passaggio fondamentale per apprendere le dinamiche che caratterizzano il nostro lavoro, attento ai clienti e al servizio che offriamo, per poi accedere a diversi ruoli e crescere professionalmente nel tempo. Il nostro è un settore dinamico ed essenziale per il Paese, che ha dimostrato non solo di aver mantenuto una tenuta occupazionale rilevante anche negli anni complessi della pandemia, ma che continua a crescere, a investire nei territori e nella tecnologia, per vincere le sfide di un mercato in continua evoluzione".